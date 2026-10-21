Doutora Honoris Causa

Ex-presidente Dilma Rousseff receberá título honorífico de doutora pela UFPR

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 21/10/26 11h26
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Fotografia em plano médio de Dilma Rousseff posicionada atrás de um púlpito durante um pronunciamento público. Em primeiro plano, Dilma Rousseff aparece com expressão séria e concentrada, gesticulando com a mão esquerda erguida e o indicador apontado para cima. Ela veste uma jaqueta acetinada de fundo claro estampada com padrões coloridos em tons de azul, verde e roxo, sobre uma blusa preta, além de um colar discreto e brincos pequenos. À sua frente, microfones fixados a um suporte metálico estão posicionados sobre a bancada transparente do púlpito. No plano intermediário, a figura da oradora destaca-se com nitidez sob iluminação frontal direcionada. Ao fundo, um painel liso em tom azul escuro ocupa todo o campo visual, criando um fundo neutro e uniforme para a cena.
Cerimônia de entrega pode ocorrer ainda em 2026. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

A ex-presidente Dilma Rousseff receberá o título de Doutora Honoris Causa da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A proposta foi aprovada em setembro e partiu de um grupo de professoras do Setor de Ciências Sociais Aplicadas, no contexto das comemorações dos 80 anos da unidade.

Segundo a proposição, a homenagem reconhece a trajetória de Dilma nas áreas de economia, políticas públicas e gestão. O Conselho Universitário (COUN), instância máxima deliberativa da UFPR, aprovou a concessão do título por meio da Resolução nº 25/26, de 30 de setembro de 2026.

Apesar da aprovação, a cerimônia ainda não tem data definida. À Tribuna do Paraná, a universidade informou que o reitor já enviou o convite à ex-presidente e que há possibilidade de a entrega ocorrer ainda em 2026.

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A definição da data depende da disponibilidade de agenda de Dilma, que preside o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), também conhecido como Banco dos BRICS, com sede em Xangai, na China.

Quem pode receber o título?

A indicação de Dilma integra o processo de reconhecimento de personalidades que tenham contribuído de forma relevante para a sociedade. No caso da ex-presidente, a proposta foi apresentada por docentes do Setor de Ciências Sociais Aplicadas e destaca sua atuação em áreas relacionadas à formação e à pesquisa desenvolvidas na unidade.

O título de Doutor Honoris Causa é uma distinção honorífica concedida a pessoas cujas trajetórias tenham relevância extraordinária para a sociedade. Diferentemente de um doutorado acadêmico tradicional, não exige a conclusão de disciplinas de pós-graduação nem a defesa de uma tese. A homenagem pode reconhecer contribuições nas áreas da ciência, cultura, política e gestão pública, entre outras.

Na UFPR, a concessão depende da análise de uma comissão especial de três integrantes e da aprovação do COUN. A votação é secreta e exige o apoio de dois terços dos conselheiros presentes. A universidade já concedeu a honraria a personalidades como o economista Muhammad Yunus, vencedor do Nobel da Paz, homenageado em 2015, e o educador Carlos Roberto Jamil Cury.

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