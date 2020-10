O arquiteto e urbanista, ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Paraná, Jaime Lerner está internado no Hospital INC Curitiba para se recuperar de uma cirurgia de apendicite realizada no domingo (25). Lerner havia procurado o hospital na tarde de domingo (25), após sentir dores. Segundo informações da família, a cirurgia ocorreu bem, sem nenhuma complicação.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Pai do governador do Paraná, apresentador Ratinho está com covid-19

“Foi uma cirurgia tranquila, como qualquer outra. Mas, obviamente, como meu pai é uma pessoa com 82 anos e já tem um histórico de pressão alta e outros fatores, e a idade os agrega, ele está se recuperando. Estão fazendo todos os procedimentos para que ele receba alta o mais rápido possível”, explicou Ilana Lerner, filha do ex-governador, que é diretora da Biblioteca Pública do Paraná.

Jaime Lerner é um dos mais importantes urbanistas do Brasil. Além de ter sido duas vezes governador, foi três vezes prefeito de Curitiba. Nas três vezes à frente da prefeitura, revolucionou o urbanismo em Curitiba, com a criação do calçadão da Rua XV de Novembro e do sistema de ônibus expressos, com canaletas exclusivas.

A apuração das informações teve a colaboração da revista Haus, da Gazeta do Povo.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.