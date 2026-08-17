Evento gratuito em Guarapuava reúne tecnologia e inovação para o agro

Guarapuava recebe nos dias 18 e 19 de agosto a 4ª edição do InovaçãoAgro, um dos principais encontros de tecnologia do agronegócio no Paraná. O evento acontece no Centro de Eventos Cidade dos Lagos, das 14h às 22h, e deve reunir cerca de 1.500 pessoas entre pesquisadores, estudantes, técnicos, cooperativas e startups, com entrada gratuita.

A programação reúne dez palestras, além de oficinas, exposições, demonstrações tecnológicas, simuladores e uma feira de produtos regionais. Um dos palestrantes é o engenheiro florestal Avner Paes Gomes, pesquisador do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), que aborda o tema “Do dado à decisão: Inteligência Territorial do Agro Paranaense”. Para ele, a modernização do campo já não tem prazo para terminar. “Modernizar o agro é rotina, não projeto com data para acabar, e o InovaçãoAgro 2026 é onde essa conversa encontra quem está no campo”, afirma.

O evento também traz o pesquisador sênior do IDR-Paraná, Ademir Calegari, com a palestra “Caminhos da Biodiversidade rumo à Agricultura Regenerativa”. Já a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) discute prevenção e controle da raiva em herbívoros, com a médica veterinária Elzira Jorge Pierre.

Na terça-feira (18), a abertura oficial acontece às 14h30, seguida de palestras sobre inovação territorial, agronegócio e biotecnologia microbiana no auditório principal. Paralelamente, colégios agrícolas da região participam de um Ideathon, e o Senac promove oficina de culinária regional.

Na quarta-feira (19), o auditório principal recebe discussões sobre carbono no solo, erva-mate como ingrediente funcional e inteligência artificial no agronegócio, com o pesquisador Wilson Holler, da Embrapa. No auditório secundário, ocorre o 6º Encontro de Sanidade Animal e um painel sobre bioinsumos.

E ao longo dos dois dias, o público também pode testar simuladores de trator e de voo, além de participar de oficinas de prototipagem e atividades do Sesi/Senai.