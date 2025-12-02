Evento em Ponta Grossa discute inovação e desenvolvimento regional

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nos dias 11 e 12 de dezembro, Ponta Grossa sediará o Impacta Campos Gerais 2025, um evento gratuito focado em tendências e soluções inovadoras para o desenvolvimento regional. O encontro reunirá empresários, empreendedores, investidores e pesquisadores no Auditório da Agência Sicredi, com inscrições abertas até 10 de dezembro.

A programação inclui painéis, palestras, rodada de crédito e visitas técnicas, abordando setores como agronegócio, turismo, indústria, comércio, serviços, tecnologia e saúde. O objetivo é fomentar negócios e projetos com impacto direto no setor produtivo, fortalecendo a articulação regional baseada em ciência e tecnologia.

A região dos Campos Gerais conta atualmente com 75 espaços credenciados no Sistema Estadual de Ambientes Promotores de Inovação do Paraná (Separtec), incluindo 58 espaços maker, três parques tecnológicos, três incubadoras, duas pré-incubadoras e uma agência de inovação.

No primeiro dia, haverá um painel sobre editais de fomento e captação de recursos, com participação de entidades como a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e a Fundação Araucária. Também está prevista uma rodada de crédito com a Fomento Paraná e o BRDE, além de debates sobre tendências para setores produtivos.

O segundo dia será dedicado a visitas técnicas em empresas inovadoras da região, debates sobre inteligência artificial na medicina, tecnologias para o agronegócio e ferramentas digitais para o turismo. O evento é uma parceria entre diversas instituições, incluindo Sebrae/PR, UEPG, UTFPR e a Prefeitura de Ponta Grossa.