Estudantes paranaenses retornam de intercâmbio na Austrália com novas experiências

Um grupo de 29 alunos da rede estadual do Paraná desembarcou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na noite de segunda-feira (1º), após um semestre de intercâmbio na Austrália. Os jovens, com idades entre 15 e 18 anos, participaram do programa Ganhando o Mundo, iniciativa do Governo do Estado que oferece intercâmbio estudantil para escolas públicas.

Os estudantes foram recepcionados por familiares e amigos em meio a faixas, bandeiras e muita emoção. Além das lembranças e saudades, os intercambistas trouxeram na bagagem novas experiências e aprendizados adquiridos do outro lado do mundo.

O Ganhando o Mundo é considerado o maior programa de intercâmbio estudantil para escolas públicas da América do Sul. A iniciativa permite que alunos da rede estadual passem um semestre letivo em países de língua inglesa, com todas as despesas custeadas pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR).

Nos próximos dias, outros 246 estudantes que estão em intercâmbio retornarão ao Brasil. Os demais participantes da Austrália chegarão ao Paraná em dezembro, enquanto os alunos da Irlanda voltam no dia 22. O grupo do programa Ganhando o Mundo Agrícola, que visitou os Estados Unidos, retorna em 23 de dezembro. Por fim, os intercambistas do Reino Unido finalizam a experiência em janeiro de 2026.

Impactos e aprendizados

Os estudantes relataram que a experiência trouxe crescimento pessoal, maior independência e confiança. Cecília Beltrame, de 17 anos, destacou que aprendeu a lidar melhor com a saudade e se tornou mais responsável. João Pedro de Mattos, também de 17 anos, mencionou o impacto de sair de sua zona de conforto e as novas habilidades adquiridas.

Após o retorno, os intercambistas continuam recebendo acompanhamento da Seed-PR e são incentivados a desenvolver ações de liderança e transformação em suas escolas, aplicando as práticas vivenciadas durante a experiência internacional.

O programa Ganhando o Mundo, implementado em 2022, visa aprimorar o repertório cultural e acadêmico dos estudantes, além de aperfeiçoar o conhecimento de uma segunda língua. A edição de 2026 será a maior da história, com 2 mil alunos participando do intercâmbio em diferentes países de língua inglesa, totalizando um investimento superior a R$ 403,5 milhões desde o lançamento do programa.