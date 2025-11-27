Estudantes paranaenses participam de intercâmbio cultural em Portugal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Oito estudantes e uma professora do Colégio Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz Rocha, de Paranaguá, no Litoral do Paraná, participaram de uma imersão cultural de dez dias em Portugal. A viagem faz parte do programa nacional “Era Uma Vez… Brasil”, que visa promover o desenvolvimento da cultura e enriquecer a formação de estudantes por meio do contato com diferentes linguagens artístico-culturais.

O programa, realizado pela Origem Produções e viabilizado por patrocínios privados e pela Lei de Incentivo à Cultura, estreou no Paraná este ano com a participação de 7 escolas e 100 alunos de todo o Estado. A seleção dos participantes ocorreu em múltiplas etapas pedagógicas e artísticas ao longo do ano.

Na primeira fase, em março, professores de História trabalharam conteúdos sobre a formação do Brasil com turmas do oitavo ano do ensino fundamental, resultando na produção de histórias em quadrinhos sobre o tema “Quem conta a nossa história?”. Na segunda etapa, em julho, os estudantes classificados participaram de oficinas audiovisuais e produziram curtas-metragens inspirados nas narrativas históricas estudadas.

Durante a estadia em Lisboa, os estudantes participaram de uma programação especial voltada à compreensão das conexões históricas entre heranças africanas, indígenas e europeias na formação da identidade brasileira. As atividades incluíram visitas a escolas portuguesas, museus e palácios, além de debates sobre diferentes maneiras de abordar o processo de colonização.

“Foram dez dias inesquecíveis em outro continente, em uma imersão que ampliou minha visão sobre a própria história do Brasil”, destacou Nicolas Arzão Lopes, um dos estudantes participantes do intercâmbio.

A última etapa do projeto, chamada “Comunidade”, será realizada em Paranaguá no dia 6 de dezembro. Nela, os participantes compartilharão suas vivências e produções com colegas, professores e a comunidade escolar, incentivando o desenvolvimento de novas iniciativas culturais e educacionais no município.