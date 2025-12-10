Estudantes monitoram qualidade da água em córrego de São José dos Pinhais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Alunos e professores do Colégio Estadual Herbert de Souza, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, estão realizando um projeto de monitoramento hidrológico do córrego Rio Avril, que passa próximo à escola. A iniciativa, que surgiu da preocupação da comunidade escolar com o forte odor vindo do rio, integra pesquisa científica, educação ambiental e participação social.

O projeto envolve 25 estudantes do Ensino Médio, com idades entre 14 e 17 anos, que aprenderam a testar parâmetros químicos e físicos da água. Utilizando soluções naturais como o repolho roxo para medir o pH, os alunos também construíram instrumentos próprios, como um turbidímetro artesanal para avaliar a turbidez da água.

As análises revelaram alterações significativas no córrego, incluindo coloração anormal, alta turbidez, redução da vida aquática e acúmulo de sedimentos nas margens. A ausência de mata ciliar e o despejo irregular de resíduos foram identificados como fatores agravantes da situação.

Laura Bistene Gomes Barboza, uma das estudantes participantes, destacou o aprendizado prático e a conscientização sobre o impacto do descarte incorreto de resíduos na qualidade da água. A professora de Química Pauline Henrique Fernandes, responsável pelo projeto, ressaltou como as atividades de campo aumentam o engajamento dos alunos e fortalecem seu vínculo com o território.

O grupo planeja expandir o monitoramento, incorporando novos parâmetros de análise e aumentando a frequência das coletas. Há também planos para apresentar os resultados em eventos científicos e envolver mais turmas no projeto, transformando o entorno do rio em um laboratório vivo para diferentes disciplinas.

A iniciativa visa não apenas o aprendizado dos estudantes, mas também um impacto positivo na comunidade. Há propostas para estruturar plantas do cinturão verde em parceria com moradores e buscar apoio da prefeitura e do horto municipal, contribuindo para a recuperação ambiental e o fortalecimento da consciência coletiva sobre a importância da preservação dos recursos hídricos.