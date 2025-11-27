Controladoria-Geral do Estado

Estudantes e servidores são premiados em congresso de governança pública

Tribuna do Paraná
AEN Tai
27/11/25

Estudantes de universidades estaduais e servidores públicos foram homenageados durante o 3º Congresso de Governança Pública da Controladoria-Geral do Estado (CGE) e 4ª Semana de Ouvidoria, realizado nesta quinta-feira (27) no Paraná. O evento premiou os melhores trabalhos do 3º Concurso de Redação da CGE e reconheceu servidores que se destacaram nas áreas de Controle Interno, Compliance, Ouvidoria e Transparência.

O concurso de redação, com o tema “Educação fiscal e o controle social: a melhoria da gestão pública através do empreendedorismo cidadão”, contou com a participação de mais de 200 alunos das sete universidades estaduais do Paraná. Os três primeiros colocados receberam como prêmios um Macbook, um iPhone e um iPad, respectivamente, doados pela Receita Federal.

Além dos estudantes, servidores públicos que atuam como agentes em órgãos e entidades do Estado também foram reconhecidos por seu desempenho ao longo do ano. A premiação considerou o cumprimento de prazos, participação em cursos e capacitações, e a efetiva atuação no desempenho das funções.

O evento, que contou com a parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e da Receita Federal, buscou aproximar a academia e a nova geração dos temas de controle da gestão pública, fomentando a cidadania e a participação na gestão e uso dos recursos públicos.

