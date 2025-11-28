Estudantes do Paraná são premiados por projeto de preparação para o PISA

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Setenta estudantes da rede estadual de ensino do Paraná participaram da cerimônia de premiação do projeto investigAÇÃO 2025 na noite desta quinta-feira (27), no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. A iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) capacitou alunos do Ensino Médio para o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), aplicado em maio.

O investigAÇÃO envolveu cerca de 5 mil estudantes e 360 professores de 30 escolas em sete cidades paranaenses. O programa consistiu em aulas preparatórias alinhadas à metodologia do PISA, que avalia o desempenho de estudantes de 15 anos em diversos países a cada três anos.

Os participantes foram organizados em equipes para discutir desafios socioambientais, propor soluções tecnológicas e exercitar o pensamento científico aplicado ao cotidiano. As disciplinas trabalhadas foram Biologia, Matemática e Língua Portuguesa.

A premiação foi estruturada em três categorias: ‘evolução’, ‘projeto de lei’ e ‘aprendizagem’. No total, 270 estudantes serão reconhecidos com certificados, tablets, mochilas e camisetas. O projeto contou com o apoio de empresas patrocinadoras, que subsidiaram integralmente a premiação, com investimentos que superam R$ 150 mil.

Para 2026, a Seed-PR planeja ampliar o projeto, com foco especial na Matemática. A secretaria também mantém um edital aberto para captação de apoio institucional a projetos educacionais, permitindo que empresas participem do fortalecimento de ações estratégicas na área da educação.

O PISA, além de avaliar conhecimentos em leitura, matemática e ciências, analisa fatores que influenciam a aprendizagem dentro e fora da escola. O Brasil participa da avaliação desde 2000, utilizando os dados para aprimorar a qualidade e a equidade na educação.