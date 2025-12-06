Estudantes do Ganhando o Mundo retornam ao Paraná após intercâmbio na Austrália

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grupo de 50 estudantes paranaenses desembarcou em Curitiba nesta sexta-feira (5), após participar de um semestre letivo de intercâmbio na Austrália pelo programa Ganhando o Mundo. Os alunos foram recebidos por familiares no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais.

O programa Ganhando o Mundo, iniciativa do Governo do Paraná, oferece a estudantes de 15 a 18 anos da rede estadual de ensino a oportunidade de estudar um semestre em países de língua inglesa. Todas as despesas são custeadas pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR).

Nicole Janz, uma das intercambistas, destacou o amadurecimento como principal aprendizado: “Estar lá em outro país, a gente aprende a fazer tudo sozinho. É o amadurecimento que a gente tem como pessoa e é o que vamos levar pro resto da nossa vida”.

Nos próximos dias, outros 196 estudantes que estão em intercâmbio retornarão ao Brasil. Os demais intercambistas da Austrália desembarcam no Paraná nos dias 7, 15 e 25 de dezembro. Alunos que fazem intercâmbio na Irlanda voltam no dia 22, enquanto os participantes do Ganhando o Mundo Agrícola, que visitam os Estados Unidos, chegam em 23 de dezembro.

A edição de 2026 será a maior da história do programa, com 2 mil alunos estudando por um semestre letivo em diferentes países de língua inglesa. Com esse número recorde, o Ganhando o Mundo alcançará 4.540 alunos beneficiados desde seu lançamento, com investimento superior a R$ 403,5 milhões.