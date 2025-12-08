Estudantes do Ganhando o Mundo retornam ao Paraná após intercâmbio na Austrália

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grupo de 50 estudantes paranaenses desembarcou nesta sexta-feira (5) no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, após participar do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo na Austrália. Os alunos, que passaram um semestre letivo no país oceânico, foram recebidos por familiares ansiosos pelo reencontro.

O programa Ganhando o Mundo, iniciativa do governo estadual, oferece a estudantes de 15 a 18 anos da rede pública a oportunidade de estudar em países de língua inglesa por um semestre, com todas as despesas custeadas pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR).

Nicole Janz, uma das intercambistas, compartilhou suas impressões sobre a experiência: “Ao mesmo tempo que tivemos uma experiência ótima na Austrália, vivemos muita coisa e crescemos muito, ainda assim sentimos falta da nossa família”. Ela destacou o amadurecimento como seu maior aprendizado durante o intercâmbio.

Nos próximos dias, outros 196 estudantes que participaram do programa em diferentes países retornarão ao Brasil. Os desembarques estão programados para ocorrer em dezembro e janeiro, incluindo grupos da Austrália, Irlanda, Estados Unidos e Reino Unido.

Para a edição de 2026, o Ganhando o Mundo prevê enviar 2 mil alunos para estudar em países de língua inglesa, incluindo Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido e Austrália. Desde seu lançamento, o programa já beneficiou 4.540 estudantes, com um investimento superior a R$ 403,5 milhões.