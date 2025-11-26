Estudantes de Maringá criam apps para idosos em hackathon escolar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No Colégio Estadual Gastão Vidigal, em Maringá, mais de 60 alunos do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas participaram de um hackathon para criar soluções tecnológicas voltadas a melhorar o cotidiano de idosos. O evento, realizado em setembro, reuniu estudantes das três séries do Ensino Médio.

O hackathon é uma maratona de programação que visa desenvolver softwares, aplicativos e soluções inovadoras. Desde o evento, os alunos têm trabalhado no aprimoramento dos protótipos, com o objetivo de transformá-los em aplicativos reais para o público idoso.

Sônia Wakita, coordenadora do curso técnico, destacou os benefícios educacionais e profissionais da atividade: “O hackathon desenvolve competências teóricas e práticas, trabalho em equipe, resolução de problemas, autonomia, resiliência, autoconfiança e gestão emocional, além de aproximar os alunos do mercado de trabalho”.

Após um dia intenso de programação, os grupos apresentaram seus protótipos a uma banca avaliadora composta por educadores e representantes de empresas de tecnologia da região. A parceria com o setor privado visou aproximar os estudantes do mercado e viabilizar a futura transformação das ideias em produtos reais.

Projetos inovadores

Um dos destaques foi a Central de Auxílio ao Idoso, aplicativo desenvolvido por sete alunos. O software permite que usuários registrem necessidades de serviços domésticos e encontrem profissionais qualificados em áreas como limpeza, enfermagem e cuidados com idosos.

Djeffer Prange, 17 anos, um dos criadores do app, explicou: “Identifiquei essa necessidade na minha família: idosos que enfrentam desafios em tarefas diárias. Criar um aplicativo para facilitar o acesso a profissionais promove saúde, bem-estar e autonomia para essa população”.

Outros projetos incluíram o Curaconnect, que envia atualizações automáticas sobre o estado de saúde de pacientes internados, e o Hosptech, para agendamento de consultas médicas via inteligência artificial.

O diretor Sergio Martinhago elogiou a criatividade e qualidade dos protótipos: “Os estudantes nos surpreenderam ao colocar em prática, em tão pouco tempo, projetos tão inovadores. Demonstraram resiliência, persistência e inteligência emocional”.

O Colégio Estadual Gastão Vidigal atende cerca de 2,6 mil alunos e oferece diversos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. No Paraná, aproximadamente 100 mil estudantes de quase 800 escolas estaduais estão matriculados na Educação Técnica e Profissional, que oferece mais de 45 cursos técnicos gratuitos em diversos eixos tecnológicos.