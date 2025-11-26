Estudantes de Maringá criam apps para idosos em hackathon escolar

No Colégio Estadual Gastão Vidigal, em Maringá, mais de 60 alunos do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas participaram de um hackathon para criar soluções tecnológicas voltadas a melhorar o cotidiano de idosos. O evento, realizado em setembro, reuniu estudantes das três séries do Ensino Médio em uma maratona de programação.
A professora Sônia Wakita, coordenadora do curso, destacou os benefícios educacionais e profissionais da atividade: “O hackathon desenvolve competências teóricas e práticas, trabalho em equipe, resolução de problemas, autonomia, resiliência, autoconfiança e gestão emocional, além de aproximar os alunos do mercado de trabalho”.
Após quase 24 horas de programação, os grupos apresentaram seus protótipos a uma banca avaliadora composta por educadores e representantes de empresas de tecnologia da região. A parceria com o setor privado visou facilitar a futura transformação das ideias em produtos reais.
Projetos inovadores
Um dos destaques foi a Central de Auxílio ao Idoso, aplicativo que conecta idosos a profissionais qualificados para serviços domésticos e de cuidados. Djeffer Prange, estudante de 17 anos, explicou: “Criar um aplicativo para facilitar o acesso a profissionais é uma forma de promover saúde, bem-estar e autonomia para essa parcela da população”.
Outros projetos incluíram o Curaconnect, que envia atualizações automáticas sobre o estado de saúde de pacientes internados, e o Hosptech, para agendamento de consultas médicas via inteligência artificial. Anthony Natale e Monyque Ribeiro, alunos envolvidos nesses projetos, destacaram o potencial de impacto das soluções desenvolvidas.
O diretor Sergio Martinhago elogiou a criatividade e qualidade dos protótipos: “Os estudantes nos surpreenderam ao colocar em prática, em tão pouco tempo, os projetos que apresentaram. O impacto do hackathon na comunidade foi muito positivo”.
O Colégio Estadual Gastão Vidigal atende cerca de 2,6 mil alunos e oferece diversos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. No Paraná, aproximadamente 100 mil estudantes estão matriculados na Educação Técnica e Profissional em quase 800 escolas da rede estadual.