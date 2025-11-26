Educação

Estudantes de Maringá criam apps para idosos em hackathon escolar

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 26/11/25 16h07
SEED

No Colégio Estadual Gastão Vidigal, em Maringá, mais de 60 alunos do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas participaram de um hackathon para criar soluções tecnológicas voltadas a melhorar o cotidiano de idosos. O evento, realizado em setembro, reuniu estudantes das três séries do Ensino Médio em uma maratona de programação.

A professora Sônia Wakita, coordenadora do curso, destacou os benefícios educacionais e profissionais da atividade: “O hackathon desenvolve competências teóricas e práticas, trabalho em equipe, resolução de problemas, autonomia, resiliência, autoconfiança e gestão emocional, além de aproximar os alunos do mercado de trabalho”.

Após quase 24 horas de programação, os grupos apresentaram seus protótipos a uma banca avaliadora composta por educadores e representantes de empresas de tecnologia da região. A parceria com o setor privado visou facilitar a futura transformação das ideias em produtos reais.

Projetos inovadores

Um dos destaques foi a Central de Auxílio ao Idoso, aplicativo que conecta idosos a profissionais qualificados para serviços domésticos e de cuidados. Djeffer Prange, estudante de 17 anos, explicou: “Criar um aplicativo para facilitar o acesso a profissionais é uma forma de promover saúde, bem-estar e autonomia para essa parcela da população”.

Outros projetos incluíram o Curaconnect, que envia atualizações automáticas sobre o estado de saúde de pacientes internados, e o Hosptech, para agendamento de consultas médicas via inteligência artificial. Anthony Natale e Monyque Ribeiro, alunos envolvidos nesses projetos, destacaram o potencial de impacto das soluções desenvolvidas.

O diretor Sergio Martinhago elogiou a criatividade e qualidade dos protótipos: “Os estudantes nos surpreenderam ao colocar em prática, em tão pouco tempo, os projetos que apresentaram. O impacto do hackathon na comunidade foi muito positivo”.

O Colégio Estadual Gastão Vidigal atende cerca de 2,6 mil alunos e oferece diversos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. No Paraná, aproximadamente 100 mil estudantes estão matriculados na Educação Técnica e Profissional em quase 800 escolas da rede estadual.

