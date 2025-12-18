Estudante paranaense conquista medalha inédita na Olimpíada de Matemática

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Davi Say Roma, aluno de 14 anos da rede pública do Paraná, conquistou a primeira medalha do estado na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). O estudante do 9º ano do Colégio Militar do Paraná, em Curitiba, obteve a medalha de bronze na competição realizada em 9 e 10 de outubro de 2025, destacando-se entre 3 mil participantes de todo o país.

A premiação ocorreu na categoria Nível 2, que abrange alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. Davi foi o único representante da rede pública entre os 12 estudantes paranaenses medalhistas. Em reconhecimento à sua conquista, o jovem recebeu um Certificado de Mérito Olímpico do Estado no gabinete do secretário de Estado da Educação.

O desempenho de Davi não é fruto do acaso. Desde os dois anos de idade, ele demonstra aptidão para números, tendo se destacado academicamente ao longo de sua trajetória escolar. Participante do programa de Altas Habilidades da rede de ensino do Paraná, o estudante mantém uma rotina rigorosa de estudos, incluindo fins de semana, desde que começou a competir na OBM no 6º ano.

A conquista reflete também os esforços da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) no fortalecimento do ensino da Matemática. A pasta tem investido em metodologias voltadas para competições, oferecendo materiais didáticos, formação para professores e cursos de imersão.

A participação de Davi na OBM foi garantida por seu desempenho na Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais do Paraná (OMAP), onde conquistou medalha de ouro. A premiação oficial da OBM acontecerá durante a 29ª Semana Olímpica de Matemática, em Aracruz, Espírito Santo, de 25 a 31 de janeiro de 2026.