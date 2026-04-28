Estradas do Paraná: obras exigem atenção de motoristas nesta terça-feira (28)

O trânsito no Paraná nesta terça-feira (28/04) apresenta fluxo considerado normal nas principais rodovias, sem registro de grandes congestionamentos. Ainda assim, motoristas encontram pontos de lentidão ao longo do dia por conta de obras em andamento, acidentes pontuais e o movimento típico de caminhões de carga.

Como as condições das estradas podem mudar rapidamente devido a fatores climáticos ou ocorrências inesperadas, a recomendação é conferir informações atualizadas antes de iniciar qualquer deslocamento, especialmente em trajetos com histórico de intervenções.

Obras em andamento nas BR-277 e BR-153

A concessionária responsável por trechos rodoviários realiza nesta terça-feira serviços de pavimentação e ampliação nas rodovias BR-277 e BR-153.

Além das obras estruturais, também estão previstos serviços de conservação ao longo do dia, como manutenção de dispositivos de segurança, limpeza de sistemas de drenagem e roçada em diversos pontos das rodovias sob concessão. Essas atividades podem resultar em interdições parciais de faixas e redução de velocidade.

Confira os trechos em obras

BR-277

km 60 — Fresagem — sentido Paranaguá

km 68 ao km 82 — Ampliação da rodovia — ambos os sentidos

km 72 — Ampliação de trincheira — sentido Curitiba

km 73 — Ampliação de ponte — sentido Paranaguá

km 74 — Ampliação de viaduto — ambos os sentidos

km 76 — Ampliação de ponte — sentido Curitiba

km 77 — Ampliação de ponte — sentido Curitiba

km 78 — Ampliação de viaduto — ambos os sentidos

km 80 — Ampliação de viaduto — sentido Curitiba

BR-153

km 21 ao km 24 — Ampliação da rodovia — ambos os sentidos

Principais pontos de atenção nas rodovias

Na BR-376, que faz a ligação entre o Paraná e Santa Catarina, motoristas devem manter atenção redobrada principalmente na descida da serra. Há trechos onde o tráfego segue em pista simples entre os km 663,5 e 672, devido a obras de contenção.

Um acidente registrado no início da manhã bloqueou totalmente o km 668, provocando retenções temporárias e exigindo paciência dos motoristas que trafegam pela região.

Na BR-277, no sentido litoral, o tráfego permanece liberado. No entanto, o fluxo costuma apresentar picos de intensidade por conta do grande número de caminhões que acessam o Porto de Paranaguá. As obras de manutenção em trechos de serra exigem redução de velocidade e atenção constante.

Já nas rodovias estaduais, há diversas frentes de trabalho simultâneas. Na região norte do estado, por exemplo, a PR-445 segue com intervenções voltadas à pavimentação e duplicação, o que pode provocar desvios e tráfego mais lento em determinados períodos.

Estradas em tempo real

Para evitar imprevistos e planejar melhor o trajeto, motoristas devem acompanhar a situação atualizada das rodovias por meio dos canais oficiais das concessionárias e órgãos responsáveis.

No caso da BR-376 e da BR-101, no sentido de Santa Catarina, as atualizações podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da concessionária responsável.

Para quem pretende utilizar a BR-277, é possível verificar as condições em tempo real por meio dos perfis oficiais da concessionária que administra o trecho.

Já informações sobre bloqueios totais e acidentes graves nas rodovias federais são divulgadas regularmente pelos canais oficiais da Polícia Rodoviária Federal no Paraná.

No caso das rodovias estaduais, as atualizações sobre obras e condições de tráfego podem ser acessadas diretamente pelos canais do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, que mantém informações atualizadas sobre os trechos em manutenção.