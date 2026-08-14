Estradas do Paraná hoje: BR-277 tem acidentes e bloqueios com caminhão em “L”

Motoristas que vão pegar a estrada nesta sexta-feira (14) precisam ficar atentos: acidentes, óleo na pista e um buraco perigoso estão causando bloqueios e lentidão em trechos importantes da BR-277, no Paraná. Além disso, caminhões pesados enfrentam restrição total em ponte do Vale do Ivaí por causa de obras estruturais. Confira os pontos críticos antes de sair de casa.

Ocorrências e bloqueios em destaque

BR-277 (Palmeira e Irati)

Motoristas que trafegam pela BR-277, entre os quilômetros 207 e 210, devem ter atenção redobrada. Acidentes registrados durante a madrugada e no início da manhã, incluindo uma carreta atravessada “em L” e um capotamento, provocaram alterações no trânsito.

O trecho apresenta bloqueio parcial de faixa, com desvios sinalizados. Também há presença de óleo na pista, o que exige cautela adicional e contribui para a lentidão, principalmente nas áreas de curvas.

BR-277 (Campo Largo)

Na BR-277, em Campo Largo, um ponto de atenção está no km 118, na descida da Rondinha, no sentido Curitiba.

Um buraco localizado na faixa da direita, logo após uma curva em declive, tem provocado frenagens bruscas dos motoristas e aumentado o risco de colisões traseiras. A recomendação é reduzir a velocidade e manter distância segura do veículo da frente ao passar pelo local.

PRC-466 e PRC-272 (Vale do Ivaí)

O DER/PR mantém uma restrição total para veículos pesados com mais de 36 toneladas na ponte sobre o Rio Ivaí, entre Lidianópolis e Cruzmaltina.

A medida ocorre devido a obras de reparos estruturais na ponte. Caminhões de grande porte devem utilizar rotas alternativas pelas rodovias da região de Jardim Alegre e Bom Sucesso.

Obras seguem em diferentes regiões do Paraná

As concessionárias Via Araucária e EPR mantêm frentes de trabalho em diversas rodovias do estado, com serviços de pintura, pavimentação e manutenção.

Em alguns pontos, as intervenções podem provocar retenções pontuais e operações no sistema “Pare e Siga”. Os motoristas devem reduzir a velocidade ao se aproximar das áreas em obras e seguir a sinalização temporária instalada na pista.

As condições das pistas também podem levar à suspensão ou reprogramação de determinadas obras ao longo do dia.