Espetáculo infantil sobre lendas do Paraná retorna ao Teatro Guaíra

28/11/25

O espetáculo “Maria em Busca de Hovy”, que mistura dança contemporânea, música e teatro de bonecos, volta aos palcos do Teatro Guaíra em Curitiba nos dias 29 e 30 de novembro. Com apresentações às 16h e 18h no Teatro José Maria Santos, a montagem é inspirada na Lenda da Gralha-Azul, símbolo do Paraná, e narra a aventura da pequena Maria em busca do pássaro Hovy.

Dirigido por Eunice Oliveira, o espetáculo leva o público em uma viagem pelo Paraná, do Litoral às Cataratas do Iguaçu, passando por Curitiba, Vila Velha e o Cânion do Guartelá. A cena é composta por bonecos de animais locais e projeções baseadas em ilustrações de Márcio Arcoverde, recriando o imaginário paranaense.

As sessões contam com medidas de acessibilidade, incluindo tradução para Libras, audiodescrição e abafadores de ruídos. Segundo Simone Bönisch, coordenadora do projeto, o objetivo é formar uma plateia de pequenos cidadãos e transformar o teatro em um espaço de acolhimento e descoberta.

Eunice Oliveira, idealizadora e coreógrafa, ressalta a importância de as crianças se reconhecerem no território onde vivem. Com experiência como bailarina e doutora em Educação, ela investiga há mais de uma década as relações entre infância, arte e movimento.

O espetáculo tem duração de 45 minutos, classificação livre e entrada gratuita, com ingressos disponíveis pelo Sympla. As apresentações acontecem no Teatro José Maria Santos, localizado na Rua Treze de Maio, 655, no bairro São Francisco.

