Espanha se torna 3º maior emissor de turistas para o Paraná após ações promocionais

A Espanha passou de 10º para 3º maior emissor de turistas ao Paraná entre julho e novembro deste ano, após ações de promoção dos destinos turísticos paranaenses no país europeu. Os dados são da Embratur, com base em informações da Polícia Federal e Ministério do Turismo.

A parceria entre o Viaje Paraná, órgão de promoção comercial vinculado à secretaria estadual do Turismo, e empresas espanholas do setor teve início após diálogo na Feira Internacional de Turismo de Madri (Fitur) no começo do ano. Em julho, começou a divulgação de destinos como Foz do Iguaçu, Curitiba e Ilha do Mel em pontos estratégicos de Madri e Barcelona.

O Paraná recebeu 958.015 turistas estrangeiros de janeiro a novembro, sendo o 4º principal portão de entrada internacional no Brasil, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Paraguai e Argentina lideram o ranking de emissores para o estado.

Além da Espanha, o Paraná ampliou sua presença em feiras internacionais de turismo em 2025, participando de 13 eventos, um aumento de 62% em relação ao ano anterior. Para 2026, já estão confirmadas participações em feiras em Madri e Lisboa.