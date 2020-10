O retorno das atividades extracurriculares presenciais nas escolas públicas e particulares do Paraná passa a valer a partir desta segunda-feira (19). Apesar o retorno ter sido liberado a partir desta segunda, os estudantes das escolas estaduais devem voltar as atividades apenas na quarta-feira (21) por causa do atraso na entrega de kits de proteção contra o coronavírus. Pais e responsáveis dos estudantes das escolas estaduais deverão autorizar previamente o retorno dos filhos para as atividades por meio de um formulário on-line.

publicidade

A faixa etária liberada vai do ensino infantil (a partir de 5 anos de idade) até o Ensino Médio. As atividades presenciais liberadas são de nivelamento, reforço escolar e atendimento pedagógico individualizado.

LEIA TAMBÉM – Volta às escolas no PR: veja as regras para as atividades presenciais extracurriculares

Mesmo com o atraso no retorno, na sexta-feira (16), a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) lançou na um formulário on-line para que os pais ou responsáveis autorizem previamente o retorno dos filhos para estas atividades. A autorização é obrigatória e a medida visa atender aos pais que estão com dificuldades para obter e encaminhar pessoalmente o documento. O prazo final de preenchimento do documento também é na quarta-feira, dia do retorno.

A autorização pode ser enviada por e-mail, WhatsApp ou por outro canal em que a escola esteja utilizando para se comunicar com os pais. Segundo a Seed, o documento on-line será para facilitar o cronograma de reabertura das escolas. Mas o estudante precisa levar o documento impresso e assinado no dia em que for para a escola.

Atraso no retorno

publicidade

Sem os kits de proteção, que segundo a Seed estão com entrega atrasada por causa do fornecedor, o secretário estadual da Educação Renato Feder determinou que não haverá reabertura sem que haja total segurança. “É importante seguir os protocolos de saúde nesse momento. A Educação é importante, mas a vida é mais, então só vamos retornar com muita segurança”, afirma.

Segundo o setor de compras da Secretaria, o atraso na entrega dos kits prejudicou o trabalho dos Núcleos Regionais da Educação, que distribuem os materiais para as escolas. Para dar mais segurança e tempo de as escolas readequarem o cronograma, a retomada será na quarta-feira.