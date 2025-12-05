Escolas estaduais do Paraná recebem 5 mil toneladas de alimentos orgânicos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em 2025, as escolas estaduais do Paraná receberam 5 mil toneladas de alimentos orgânicos, representando 11% do total de produtos adquiridos pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar). O investimento de R$ 54 milhões visa proporcionar uma alimentação mais saudável e sustentável aos estudantes da rede pública.

Alimentos orgânicos são produzidos sem o uso de agrotóxicos, adubos químicos ou substâncias sintéticas prejudiciais ao meio ambiente. A produção também prioriza o uso responsável de recursos naturais como solo e água. Para 2026, a meta é que todas as escolas do estado recebam diversos itens orgânicos, incluindo arroz, feijão, frutas, verduras e ovos.

Grande parte desses alimentos provém da agricultura familiar, que atualmente abastece instituições de ensino em todos os municípios do Paraná. Em 2025, o Fundepar adquiriu 17 mil toneladas de produtos de cerca de 20 mil famílias de pequenos agricultores, das quais 1.400 focam na produção orgânica.

Benefícios para saúde e meio ambiente

A ampliação da oferta de alimentos orgânicos nas escolas traz benefícios diretos à saúde dos alunos e ao meio ambiente. Além de evitar o consumo de agrotóxicos, a iniciativa contribui para a preservação do solo e da água, promovendo a sustentabilidade.

Em algumas escolas, como o Colégio Estadual do Campo Nossa Senhora Conceição, em Campo Magro, a merenda é complementada pela produção orgânica da horta escolar, mantida por alunos e professores. Essa prática não apenas fornece alimentos frescos e nutritivos, mas também incentiva hábitos alimentares mais saudáveis entre os estudantes.

O Paraná lidera o ranking nacional de agricultores orgânicos certificados, com 4.231 produtores. O programa Paraná Mais Orgânico (PMO) auxilia agricultores familiares interessados na produção orgânica, oferecendo orientação sobre práticas agroecológicas e apoio técnico. Essa iniciativa fortalece a economia local, estimula práticas que preservam o solo e a biodiversidade, e reafirma o compromisso com uma alimentação escolar segura e nutritiva.