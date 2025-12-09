Escolas de Curitiba recebem R$ 151 milhões em melhorias e equipamentos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) investiu R$ 151 milhões em melhorias e equipamentos para escolas do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Curitiba em 2025. O anúncio foi feito durante solenidade realizada nesta terça-feira (9) na sede do NRE, com a presença de autoridades estaduais.

Do total investido, R$ 89 milhões foram destinados a equipamentos de informática, incluindo 56 mil itens como computadores, notebooks, tablets e projetores. Outros R$ 62 milhões foram aplicados em obras, reformas e mobiliário.

O secretário da Educação, Roni Miranda, destacou a importância do investimento em tecnologia: “O Paraná é reconhecido nacionalmente como o estado que mais trabalha a tecnologia em sala de aula. Recentemente, fomos destaque em uma maratona nacional de programação, ficando em primeiro lugar de medalhas”.

Além dos equipamentos tecnológicos, R$ 40 milhões foram investidos em obras e reformas nas escolas estaduais de Curitiba. Outros R$ 22 milhões foram destinados a materiais e equipamentos, como aparelhos de ar-condicionado, mobiliário e equipamentos de cozinha.

O programa Escola Mais Bonita atendeu 98 escolas do NRE de Curitiba, com investimento de R$ 8 milhões em ações de revitalização e melhorias estruturais. O foco principal foi a restauração da parte elétrica para viabilizar a instalação de aparelhos de ar-condicionado.

Durante o evento, também foram entregues 120 chromebooks para professores premiados pelo programa Professor Diamante, um reconhecimento aos docentes que se destacaram durante o ano, escolhidos por meio da pesquisa “Fala, Estudante!”.

A chefe do NRE de Curitiba, Laura Patrícia Lopes, ressaltou que o investimento representa uma melhoria na qualidade de ensino: “Precisamos preparar nossos estudantes para o mundo digital e é na escola bem equipada que conseguimos isso. O professor também pode personalizar a aprendizagem atendendo às necessidades individuais de cada aluno”.