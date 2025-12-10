Escolas de Curitiba recebem R$ 151 milhões em melhorias e equipamentos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) investiu R$ 151 milhões em melhorias e equipamentos para 120 escolas do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Curitiba em 2025. O anúncio foi feito durante solenidade realizada nesta terça-feira (9) na sede do NRE da capital paranaense.

Do total investido, R$ 89 milhões foram destinados a equipamentos de informática, incluindo 56 mil itens como computadores, notebooks, tablets e projetores. Outros R$ 62 milhões foram aplicados em obras, reformas e mobiliários.

Investimentos em infraestrutura e tecnologia

O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundepar) destinou R$ 40 milhões para obras e reformas nas escolas estaduais de Curitiba. Além disso, R$ 22 milhões foram investidos em materiais e equipamentos, como aparelhos de ar-condicionado, mobiliário e equipamentos de cozinha.

O programa Escola Mais Bonita atendeu 98 das 120 escolas beneficiadas, com R$ 8 milhões aplicados em ações de revitalização e melhorias estruturais. O foco principal foi a restauração da parte elétrica para viabilizar a instalação de aparelhos de ar-condicionado.

Como parte do reconhecimento aos docentes, 120 professores premiados com o Professor Diamante receberam chromebooks. A premiação é baseada na pesquisa ‘Fala, Estudante!’, realizada com alunos da rede estadual.