Escolas de Curitiba recebem R$ 151 milhões em melhorias e equipamentos

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 09/12/25 20h07
Silvio Turra/SEED

A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) investiu R$ 151 milhões em melhorias e equipamentos para 120 escolas do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Curitiba em 2025. O anúncio foi feito durante solenidade realizada nesta terça-feira (9) na sede do NRE da capital paranaense.

Do total investido, R$ 89 milhões foram destinados a equipamentos de informática, incluindo 56 mil itens como computadores, notebooks, tablets e projetores. Outros R$ 62 milhões foram aplicados em obras, reformas e mobiliários.

Investimentos em infraestrutura e tecnologia

As melhorias estruturais somaram R$ 40 milhões em obras e reformas. Adicionalmente, R$ 22 milhões foram investidos em materiais e equipamentos, como aparelhos de ar-condicionado, mobiliário e equipamentos de cozinha. O programa Escola Mais Bonita destinou R$ 8 milhões para ações de revitalização em 98 escolas.

A chefe do NRE de Curitiba, Laura Patrícia Lopes, destacou que o investimento em tecnologia visa preparar os estudantes para o mundo digital e permitir que os professores personalizem o aprendizado. Segundo ela, isso promoverá um ensino mais eficiente.

Durante o evento, também foram entregues 120 chromebooks para professores premiados com o reconhecimento Professor Diamante. Os docentes foram escolhidos pelos próprios alunos por meio da pesquisa ‘Fala, Estudante!’.

