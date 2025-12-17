Escola estadual vence concurso com vídeo sobre riscos de cigarros eletrônicos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Alunos do Colégio Estadual Padre Silvestre Kandora, em Curitiba, conquistaram o primeiro lugar na categoria Ensino Público do 9º Concurso Estadual de Vídeos Contra as Drogas. O vídeo vencedor, intitulado “Pod que não Pode”, alerta sobre os perigos do uso de cigarros eletrônicos entre adolescentes.

O concurso é uma iniciativa do Centro Estadual de Políticas Sobre Drogas (CEPSD), vinculado à Secretaria da Segurança Pública, em parceria com a Secretaria da Educação. O objetivo é reconhecer produções audiovisuais de escolas públicas e privadas do Paraná voltadas à prevenção do uso de drogas e promoção da saúde entre jovens.

Com duração de um minuto, o vídeo foi gravado pelos próprios estudantes utilizando celular e câmera filmadora caseira, conforme as regras do concurso. A narrativa mostra um grupo de alunos rejeitando a oferta de cigarro eletrônico de um novo colega chamado “Pod”.

Segundo Vitor Freitas de Oliveira, um dos alunos envolvidos no projeto, o desafio foi transmitir uma mensagem relevante em tão pouco tempo. “A gente queria algo que chamasse a atenção e falasse diretamente com os jovens, mas que também alcançasse os adultos”, explicou.

O vídeo vencedor, junto com outras produções premiadas, será exibido em sessões de cinema de todo o Paraná como parte da campanha “Junho Paraná Sem Drogas”. A iniciativa visa ampliar o alcance da mensagem de prevenção ao uso de drogas entre jovens e adultos.

Para o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, o projeto evidencia o bom trabalho de conscientização sobre entorpecentes realizado nas escolas. “Quando os próprios alunos se tornam protagonistas de ações educativas, a mensagem ganha mais força e alcance”, afirmou.