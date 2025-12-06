Cultura

Escola de Dança Teatro Guaíra celebra formatura de alunas em espetáculo

Nove alunas da Escola de Dança Teatro Guaíra (EDTG) se formaram durante a segunda noite do espetáculo “ALGO/RITMO”, realizado no Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), em Curitiba. As apresentações, que ocorreram na quinta (4) e sexta-feira (5), atraíram cerca de 3 mil espectadores, celebrando a montagem e a conclusão do curso de formação das jovens bailarinas.

As formandas expressaram sentimentos mistos de alegria e nostalgia ao encerrar essa etapa. Gabriela Rocha Urbinatti destacou o apego criado com o ambiente e as pessoas, enquanto Isadora Cividini Piaia ressaltou a importância do curso para sua formação pessoal e profissional.

Larissa Pansera, coordenadora da escola e diretora-geral do espetáculo, enfatizou que a formatura marca o início de um novo ciclo para as alunas, que agora estão preparadas para buscar oportunidades em diversas companhias de dança, incluindo o próprio Balé Teatro Guaíra.

O espetáculo “ALGO/RITMO”, uma Atividade Artística Pedagógica da EDTG, mesclou linguagens do balé clássico e da dança contemporânea. Com coreografia de Rodrigo Leopolldo e trilha sonora original de Gilson Fukushima, a montagem impressionou o público com sua proposta de reflexão sobre a relação entre humanidade e tecnologia.

A EDTG, que completará 70 anos em 2026, é uma das poucas instituições públicas do país a oferecer formação gratuita em dança. Mantida pelo Governo do Paraná, a escola atende atualmente 100 alunos em um curso de sete anos de duração, do nível preparatório ao aperfeiçoamento.

