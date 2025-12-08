Escola de Dança Teatro Guaíra celebra formatura de alunas em espetáculo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nove alunas da Escola de Dança Teatro Guaíra (EDTG) se formaram durante a segunda noite da temporada 2025 do espetáculo “ALGO/RITMO”, realizado no Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), em Curitiba. As apresentações, que ocorreram na quinta (4) e sexta-feira (5), atraíram cerca de 3 mil espectadores.

As formandas expressaram sentimentos mistos de alegria e nostalgia ao concluírem o ciclo de estudos. Gabriela Rocha Urbinatti destacou o apego ao ambiente, enquanto Maria Clara Czarnobay Nery falou sobre a dificuldade emocional de se despedir. Outras alunas, como Isadora Cividini Piaia e Eduarda Rossi Tosta, ressaltaram a importância da formação para suas carreiras futuras.

Larissa Pansera, coordenadora da escola e diretora-geral do espetáculo, enfatizou que a formatura marca o início de uma nova fase para as alunas, que agora estão preparadas para buscar oportunidades em diversas companhias de dança.

O espetáculo “ALGO/RITMO”, uma Atividade Artística Pedagógica da EDTG, combina elementos do balé clássico e da dança contemporânea. Com coreografia de Rodrigo Leopolldo e trilha sonora original de Gilson Fukushima, a montagem explora a relação entre humanidade e tecnologia.

A apresentação recebeu elogios do público, incluindo pais e jovens espectadores, que destacaram a maturidade dos alunos em cena e a relevância do tema abordado. O evento também marcou o início das celebrações dos 70 anos da Escola de Dança Teatro Guaíra, que serão comemorados em 2026.

A EDTG, mantida pelo Governo do Paraná, é uma das poucas instituições públicas do país a oferecer formação gratuita em dança. Com um curso de sete anos de duração, a escola atende atualmente 100 alunos entre 8 e 18 anos, oferecendo aulas de balé clássico e dança contemporânea.