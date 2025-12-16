Equipamentos culturais do Paraná têm horários especiais no fim de ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os equipamentos culturais do Paraná terão horários especiais de funcionamento durante o recesso de Natal e Ano Novo. A Biblioteca Pública do Paraná e a Sede Adalice Araújo do Museu de Arte Contemporânea ficarão fechadas de 19 de dezembro a 4 de janeiro, reabrindo no dia 5.

O Museu Oscar Niemeyer (MON) e o MAC no MON não abrirão nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nos dias 24 e 31, funcionarão das 10h às 14h, com entrada permitida até 13h. Nos demais dias, o horário será normal. O MON conta com diversas exposições em cartaz, como “Teia à Toa”, “Veemente” e “Pure Gold”.

O Museu da Imagem e do Som (MIS) e o Museu Paranaense (MUPA) também estarão fechados nos dias 25 e 1º. Em 24 e 31 de dezembro, o MIS funcionará das 10h às 13h, e o MUPA das 10h às 15h. O MUPA exibe mostras como “Céu-Eclipse” e “Teoria da Flutuação”, enquanto o MIS oferece salas interativas com filmes, vídeos e discos de seu acervo.

O Museu Casa Alfredo Andersen não abrirá nos dias 25 e 29 de dezembro, e 1º de janeiro. O Centro Cultural Teatro Guaíra manterá sua programação própria, incluindo concertos e espetáculos natalinos. Já o Centro Juvenil de Artes Plásticas entrou em recesso, com inscrições para oficinas do primeiro semestre de 2026 previstas para fevereiro.

Os visitantes interessados devem verificar os endereços e contatos específicos de cada instituição para mais informações sobre horários e programação durante o período festivo.