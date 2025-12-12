Saúde

Entrega de kits da Corrida de Vigilância em Saúde começa nesta sexta em Curitiba

12/12/25 14h07
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) inicia nesta sexta-feira (12) a entrega dos 5 mil kits para os participantes da 1ª Corrida de Vigilância em Saúde, que acontecerá no domingo (14) em Curitiba. A retirada dos kits, que incluem número de inscrição, mochila, camiseta e boné personalizados, ocorrerá na sede da Sesa (Rua Piquiri, 170, Rebouças) entre 13h e 20h na sexta, e das 8h às 18h no sábado (13).

O evento contará com três modalidades: caminhada de 3 km (mil participantes), corrida de 5 km (2,5 mil) e corrida de 10 km (1,5 mil). Todos os inscritos que completarem seus percursos receberão uma medalha de participação. Haverá também premiação com troféus para os três primeiros colocados na classificação geral masculina e feminina, e por faixa etária em ambas as categorias.

A corrida, que encerra as ações do Paraná Rosa 2025, tem como objetivo promover hábitos saudáveis e reforçar a importância da atenção contínua com a saúde. A largada está prevista para as 7h de domingo, na Avenida Dário Lopes dos Santos, em frente às bilheterias do Estádio Durival Britto e Silva (Vila Capanema).

Os participantes são orientados a retirar seus kits antes do dia do evento, pois não haverá entrega no domingo. A Sesa mobilizou uma equipe de 20 pessoas para agilizar o processo de conferência das inscrições e entrega dos materiais.

