Encontro estadual reúne 2 mil cooperativistas em Carambeí nesta sexta

27/11/25

O Sistema Ocepar promove nesta sexta-feira (28) um encontro estadual no Parque Histórico de Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná. O evento, que deve reunir cerca de 2 mil cooperativistas, tem como objetivo celebrar os números do setor e apresentar as perspectivas para o próximo ano.

José Roberto Ricken, presidente do Sistema Ocepar, apresentará um balanço das atividades de 2025 e as expectativas para 2026. De acordo com dados da organização, em 2024 as 227 cooperativas registradas alcançaram uma receita global de R$ 205,6 bilhões, reunindo mais de 4 milhões de cooperados e gerando 146 mil empregos diretos.

O encontro, realizado anualmente, é uma oportunidade para o setor cooperativista discutir seus avanços e desafios. O evento acontece no Pavilhão Frísia do Parque Histórico de Carambeí, localizado na Avenida dos Pioneiros, 4.050, com início previsto para as 8h30.

