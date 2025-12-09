Aviso de Pauta

Encontro em Curitiba discute integração entre Guardas Municipais e polícias

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 09/12/25 08h07

Um fórum de discussão sobre segurança pública acontece nesta quarta-feira (10) no Palácio Iguaçu, em Curitiba. O Encontro da Segurança Pública Estadual e Municipal visa reforçar a integração entre as Guardas Municipais e as Forças de Segurança Estadual do Paraná, buscando criar um ambiente de cooperação técnica, institucional e estratégica.

O evento contará com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. Estão previstos anúncios de novas medidas pela Secretaria da Segurança Pública, incluindo a criação de um Conselho Estadual permanente para integrar as forças estaduais e municipais.

Outra proposta a ser apresentada é o desenvolvimento de um novo Sistema de Registro de Boletim de Ocorrência Unificado, que incluirá as Guardas Municipais. O objetivo é aprimorar o compartilhamento de informações e a coordenação entre as diferentes forças de segurança.

O encontro está marcado para as 8 horas da manhã no Palácio Iguaçu, localizado na Praça Nossa Senhora de Salette, no Centro Cívico de Curitiba. Jornalistas interessados em cobrir o evento devem solicitar credenciamento até as 18h desta terça-feira (9), através do e-mail agenciaestadualdenoticiaspr@gmail.com.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.