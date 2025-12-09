Encontro em Curitiba discute integração entre Guardas Municipais e polícias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um fórum de discussão sobre segurança pública acontece nesta quarta-feira (10) no Palácio Iguaçu, em Curitiba. O Encontro da Segurança Pública Estadual e Municipal visa reforçar a integração entre as Guardas Municipais e as Forças de Segurança Estadual do Paraná, buscando criar um ambiente de cooperação técnica, institucional e estratégica.

O evento contará com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. Estão previstos anúncios de novas medidas pela Secretaria da Segurança Pública, incluindo a criação de um Conselho Estadual permanente para integrar as forças estaduais e municipais.

Outra proposta a ser apresentada é o desenvolvimento de um novo Sistema de Registro de Boletim de Ocorrência Unificado, que incluirá as Guardas Municipais. O objetivo é aprimorar o compartilhamento de informações e a coordenação entre as diferentes forças de segurança.

O encontro está marcado para as 8 horas da manhã no Palácio Iguaçu, localizado na Praça Nossa Senhora de Salette, no Centro Cívico de Curitiba. Jornalistas interessados em cobrir o evento devem solicitar credenciamento até as 18h desta terça-feira (9), através do e-mail agenciaestadualdenoticiaspr@gmail.com.