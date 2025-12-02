Encontro anual reúne consumidores e agricultores do Projeto Cestas Solidárias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais de 40 participantes se reuniram no domingo (30) para o Encontro Anual de Consumidores e Agricultores do Projeto Cestas Solidárias, realizado na Estação de Pesquisa em Agroecologia do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-Paraná), em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. O evento promoveu a integração entre produtores de alimentos orgânicos e consumidores, com troca de experiências e visitas às instalações da Estação.

O Projeto Cestas Solidárias, uma iniciativa do IDR-Paraná, atua há mais de dez anos na Região Metropolitana de Curitiba, conectando agricultores agroecológicos e consumidores através de grupos de consumo. Os participantes recebem semanalmente cestas de verduras e frutas orgânicas da estação, enquanto os agricultores se comprometem com a produção e entrega dos alimentos.

Durante o encontro, foram apresentados os resultados de um questionário aplicado aos consumidores, visando avaliar pontos fortes e identificar melhorias no projeto. As propostas incluíram a inclusão de frutas nativas nas cestas e parcerias entre agricultores para oferta de itens extras.

Valdevino Lorenzi, um dos agricultores mais antigos do projeto, fez um balanço positivo das atividades em 2025, destacando o aumento na produção e no número de participantes. Para os consumidores, o projeto facilita o acesso a alimentos orgânicos a preços atrativos, como ressaltou Lourdes Aparecida, uma das participantes.

Interessados em participar do Cestas Solidárias podem entrar em contato pelo WhatsApp (41) 3544-8136. É possível formar novos grupos com cerca de 10 pessoas, seguido de encontros de sensibilização e aproximação com agricultores, onde são definidas as regras de funcionamento.