Emplacamentos de veículos no Paraná crescem 20% em novembro

O Paraná registrou 71.553 novos emplacamentos de veículos em novembro, uma média de quase dois por minuto, segundo dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR). O número representa um aumento de 20% em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando foram registrados 59.614 emplacamentos.

Do total de novembro, 46.938 são veículos novos e 24.615 são transferências de outros estados. O crescimento contínuo nos emplacamentos vem sendo observado desde agosto, quando foi anunciada a redução da alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 3,5% para 1,9%, uma das menores do país.

Entre 20 de agosto e 30 de novembro, o Paraná realizou 229.245 novos emplacamentos, um aumento de 29% em comparação ao mesmo período de 2024. A redução do IPVA beneficiará cerca de 3,4 milhões de proprietários de veículos, representando 83% da frota tributada no estado.

Impacto da redução de impostos

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) confirmou um desconto adicional de 6% para pagamento à vista do IPVA 2026. Para quem optar pelo parcelamento, será possível dividir o imposto em cinco cotas, entre janeiro e maio, sem descontos adicionais. O calendário de pagamento para 2026 será divulgado em breve, com as guias disponíveis a partir de janeiro.

A medida visa estimular a economia e incentivar investimentos no setor automotivo do estado. O aumento nos emplacamentos reflete o impacto positivo da redução de impostos na decisão de compra e transferência de veículos para o Paraná.