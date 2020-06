Na última semana a circulação do coronavírus pelo Paraná aumentou 60%, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Os casos saltaram de 877 (na semana entre os dias 17 e 23 de maio) para 1.404 (entre 24 e 30 de maio). O lado positivo é a redução de 22,5% nos óbitos durante o mesmo período, caindo de 31 no primeiro intervalo para 24 no segundo. São 182 óbitos no Paraná causados por covid-19.

A doença está presente em 62% do Paraná. Curitiba e região metropolitana têm 1.622 casos confirmados, 723 recuperados e 68 óbitos. A segunda região com mais incidência é a de cascavel, com 604 casos, 128 recuperados e nove mortos.

Na divisão entre os casos registrados, as mulheres são mais atingidas. São 2.432 contra 2.255 casos em homens. Entre os casos confirmados a faixa etária entre os 30 e 39 anos é a que tem mais registros: 1.112 casos, ou seja, 23,7% dos 4.687 confirmados no Paraná.

Casos da covid-19 divididos por faixa etária

0 – 5 anos – 84 casos – 1,7%

6 – 9 anos – 42 casos – 0,8%

10 – 19 anos – 162 casos – 3,4%

20 – 29 anos – 814 casos – 17,3%

30 – 39 anos – 1.112 casos – 23,7%

40 – 49 anos – 957 casos – 20,4%

50 – 59 anos – 748 casos – 15,9%

60 – 69 anos – 387 casos – 8,2%

70 – 79 anos – 235 casos – 5%

80 anos ou mais – 146 casos – 3,1%

Total: 4.687 casos

Um ponto que chamou atenção nos casos é o aumento significativo de confirmações de coronavírus em bebês e crianças de até nove anos de idade: 126 casos confirmados.

Entre os 182 óbitos, a faixa etária 80 nos ou mais tem mais registros, correspondendo a 27,4% do total.

Óbitos por covid-19 no Paraná por faixa etária

0 – 5 anos – 1 caso – 0,5%

10 – 19 anos – 1 caso – 0,5%

30 – 39 anos – 6 casos – 3,2%

40 – 49 anos – 15 casos – 8,2%

50 – 59 anos – 33 casos – 18,1%

60 – 69 anos – 36 casos – 19,7%

70 – 79 anos – 40 casos – 21,9%

80 anos ou mais – 50 casos – 27,4%

Total: 182

