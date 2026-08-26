Em decisão histórica Júri de Francisco Beltrão condena homem por feminicídio

No começo de agosto, o Tribunal do Júri de Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, condenou um homem por feminicídio, no primeiro julgamento desta natureza na comarca desde que a lei que tornou o feminicídio crime autônomo. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por ter matado a namorada e vai enfrentar uma pena de 35 anos.

O crime ocorreu em abril de 2025 em uma residência do bairro São Miguel, em Francisco Beltrão. O denunciado, de 32 anos, efetuou o disparo de uma arma de fogo contra o rosto da namorada, de 23 anos. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde permaneceu internada por sete dias em estado gravíssimo. Ela, no entanto, veio a falecer em decorrência dos ferimentos provocados pelo disparo. Ela deixou um filho de cinco anos.

Segundo a promotoria, o crime foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar, “motivado por menosprezo e discriminação à condição de mulher da vítima”, destaca o MPPR. Além disso, o disparo aconteceu de forma súbita, impossibilitando defesa.

Ainda de acordo com a acusação, outra motivação do crime foi o sentimento de posse. O denunciado estaria inconformado com a liberdade afetiva da companheira e com sua autonomia na relação.

O homem está preso desde o acontecido. Ele foi capturado pela Polícia Militar e confessou o crime. Após o julgamento, foi encaminhado à penitenciária estadual de Francisco Beltrão para começar a cumprir a pena.