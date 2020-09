Elias Pereira da Silva, o traficante conhecido como Elias Maluco, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (22) na penitenciária federal de Catanduvas, no Paraná, uma unidade de segurança máxima.

Em nota, o Departamento Penitenciário Nacional confirmou o falecimento, sem mais informações. Conforme o Depen, “o local foi preservado até a chegada da Polícia Federal”, acionada para fazer a perícia na cela.

Até 2019, Elias Maluco somava quase 60 anos de condenações por diversos crimes, entre as quais 28 anos e 6 meses de prisão pelo brutal assassinato do jornalista Tim Lopes. O crime ocorreu em junho de 2002, enquanto Tim trabalhava na apuração de uma reportagem sobre abuso de menores em um baile funk numa favela do Rio.

Ainda no comunicado sobre a morte, o Depen destacou que “preza pelo irrestrito cumprimento da Lei de Execução Penal e que todas as assistências previstas no normativo são garantidas aos privados de liberdade que se encontram custodiados no Sistema Penitenciário Federal”.