Eleições menos disputadas? Paraná tem 493 candidatos a menos que em 2022

Neste domingo (4), os paranaenses irão às urnas para escolher seus representantes entre os 1.090 candidatos que disputam vagas nas Eleições 2026. Em comparação com as Eleições 2022, o pleito deste ano tem menos candidaturas. Para os mesmos cargos, a eleição anterior teve 1.583 candidatos no Paraná, segundo dados da Justiça Eleitoral.

A redução ocorre depois de uma sequência de crescimento no número de candidaturas. Em 2026, o total é inferior ao registrado em 2022, 2018 e 2014, mas supera o das Eleições 2010, quando o Paraná teve 1.034 candidaturas. Desde aquela eleição, o número de candidaturas vinha crescendo pleito a pleito, até chegar ao ponto máximo em 2022.

Entre 2022 e 2026, a maior redução proporcional está entre os candidatos a deputado federal. A relação passou de 21,07 candidatos por vaga, em 2022, para 14,27 neste ano. Em seguida aparece a disputa por deputado estadual, que caiu de 16,70 para 11,43 candidatos por vaga — uma redução de 5,27 concorrentes para cada cadeira.

Com menos candidaturas, a proporção de concorrentes por vaga também diminuiu em diferentes cargos. Mas o número total de nomes na urna, por si só, não indica necessariamente como será a disputa. Confira, a seguir, como está a relação entre candidaturas e vagas nestas eleições:

Cargo Eleição 2026 Proporção candidatos por vaga em 2026 Eleição 2022 Proporção candidatos por vaga em 2022 Governador 8 candidaturas / 1 vaga 8,00 9 candidaturas / 1 vaga 9,00 Vice-governador 8 candidaturas / 1 vaga 8,00 10 candidaturas / 1 vaga 10,00 Senador 9 candidaturas / 2 vagas 4,50 10 candidaturas / 1 vaga 10,00 Deputado Federal 428 candidaturas / 30 vagas 14,27 632 candidaturas / 30 vagas 21,07 Deputado Estadual 617 candidaturas / 54 vagas 11,43 902 candidaturas / 54 vagas 16,70 1º Suplente 10 candidaturas / 2 vagas 5,00 10 candidaturas / 1 vaga 10,00 2º Suplente 10 candidaturas / 2 vagas 5,00 10 candidaturas / 1 vaga 10,00

Menos opções para o eleitorado?

Para compreender o que a redução significa e se o cenário pode ser considerado menos concorrido, Nilton Sainz, especialista em Data Science e professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), aponta que os números, isoladamente, não são suficientes para diagnosticar a disputa.

“São oito nomes para o governo, por exemplo, mas é como um campeonato com oito inscritos em que só três times têm chance real de título. Os três principais reúnem entre 84% e 96% das intenções de voto nas pesquisas; os outros cinco somam entre 1% e 3%. O afunilamento está nas alianças”, aponta.

No Senado, a relação de 4,5 candidatos por vaga também precisa ser analisada em conjunto com a distribuição dos nomes na disputa. Entre os nove candidatos, estão três duplas formadas por Curi (Republicanos) e Cristina Graeml (PSD), Gleisi (PT) e Dr. Rosinha (PT), e Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo).

“O eleitor vota em dois nomes e, na prática, escolhe entre três chapas, mais três candidaturas de partidos pequenos. É um padrão comum em eleições majoritárias: sobram dois ou três competidores viáveis, porque quem não tem chance tende a perder votos para o voto útil”, explica Sainz.

Já na disputa proporcional, uma das explicações para a redução, na avaliação do especialista, está no número de legendas que lançaram candidatos. “Cada partido ou federação monta uma lista, e cada lista tem um teto de nomes: o número de vagas mais um. Menos listas significam menos candidatos. As federações, que juntam partidos numa lista única, e a cláusula de desempenho, que ficou mais exigente em 2026, levam partidos pequenos a se unir ou a nem lançar nomes”, completa.

Nesta eleição, a federação com maior número de candidaturas é a PT/PCdoB/PV, com 92 nomes, seguida pela PSOL/Rede, que lançou 85 candidatos. Entre os partidos, PP aparece com 88 candidaturas, seguido por PTB, com 86; MDB, com 84; PROS, com 79; e PSD, com 78.

Mais fácil escolher?

Segundo o especialista, a redução no número de candidatos pode ter efeitos diferentes para o eleitorado. “Menos nomes facilitam a escolha. No nosso sistema, o eleitor de deputado vota em uma pessoa, não só em um partido. Com centenas de nomes para poucas vagas, ele não consegue avaliar todos e acaba usando atalhos: o candidato que já conhece, quem já tem mandato, a indicação de alguém de confiança. É como um restaurante com cardápio enorme, em que muita gente pede o prato que já conhece. Reduzir o cardápio ajuda”, explica Sainz.

Por outro lado, ele ressalta que o número de candidaturas não é o único fator a ser considerado quando se analisa a representação política. “Se o corte eliminar candidaturas que não tinham chance, o eleitor ganha clareza e perde pouco. Se eliminar candidaturas de grupos que já eram pouco representados, como lideranças comunitárias, mulheres e minorias, o cardápio fica menor justamente onde faltava variedade na representação parlamentar”, aponta.

Para conhecer os candidatos e suas propostas, os eleitores podem consultar informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral, como perfil, número, partido, situação do registro, declaração de bens e propostas de governo no sistema DivulgaCandContas. A Tribuna do Paraná também disponibiliza o Guia dos Candidatos, com informações sobre os concorrentes das Eleições 2026.