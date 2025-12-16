Educação

Educação estadual avança com obras, tecnologia e valorização docente

16/12/25
O segundo semestre de 2025 na rede estadual de ensino do Paraná foi marcado por avanços em infraestrutura, tecnologia e valorização dos professores. Os destaques foram apresentados no Segundo Balanço Semestral da Educação, realizado nesta terça-feira (16) em Curitiba.

Entre as principais ações, estão a inauguração de 9 novas escolas, beneficiando cerca de 7.700 estudantes, com investimento de R$ 94 milhões. Outras 18 unidades estão em construção, com previsão de atender mais 13.570 alunos. Foram aplicados R$ 354 milhões em melhorias estruturais, com 84 obras finalizadas e 207 em andamento.

Na área tecnológica, houve investimento de R$ 220 milhões para aquisição de equipamentos como chromebooks, desktops, tablets e telas interativas. A conectividade foi ampliada, com 85% das escolas agora contando com internet via fibra óptica. Ferramentas com inteligência artificial foram implementadas para apoio aos professores.

O programa de escolas cívico-militares foi expandido para 345 unidades. Houve ainda ações de recomposição de aprendizagem, com aquisição de materiais didáticos e formação de professores. O programa Ganhando o Mundo enviou 1.300 estudantes para intercâmbio no exterior.

Na gestão escolar, foi realizada a Consulta para escolha de novos diretores e implementado o Programa de Desenvolvimento de Lideranças. Também houve avanços na avaliação de desempenho docente e na digitalização de documentos da secretaria.

