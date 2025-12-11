Educação do Paraná abre seleção para professores do Programa Mulheres Mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) iniciou nesta quinta-feira (11) o processo seletivo para contratar professores bolsistas que atuarão nos cursos de qualificação profissional do Programa Mulheres Mil. As inscrições são presenciais e vão até 16 de janeiro, conforme o Edital nº 144/2025. O programa visa a inclusão educacional e social de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Os selecionados receberão uma bolsa-formação de R$ 50 por hora. Podem se inscrever servidores concursados, professores temporários e profissionais sem vínculo com a rede estadual, desde que atendam aos requisitos do edital. As inscrições devem ser feitas nos Núcleos Regionais de Educação de Curitiba, Área Metropolitana Norte/Piraquara, Cascavel, Londrina e Ponta Grossa.

O edital prevê a formação de cadastro de professores em 16 áreas profissionais, incluindo cursos como agricultor orgânico, artesão de pintura em tecido, confeiteiro, costureiro, depilador, manicure e pedicure, padeiro, entre outros. A classificação será feita por análise curricular e experiência profissional.

Desde 2023, a Seed-PR é responsável pela execução do programa no estado, que começou na Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu e foi expandido para outras cidades. Atualmente, além das unidades prisionais, o programa atende mulheres da comunidade em situação de vulnerabilidade social no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEBJA) Poty Lazzarotto, em Curitiba.

O Programa Mulheres Mil busca oferecer não apenas qualificação profissional, mas também acolhimento e novas perspectivas para as participantes, visando sua autonomia e reconstrução de projetos de vida.