Eduardo Bini e Priscilla Muller vencem eleição do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná

A chapa UM NOVO CAU/PR, encabeçada pelos arquitetos Eduardo Bini e Priscilla Muller, venceu a eleição do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CAU/PR) realizada nesta quinta-feira (5). O pleito estadual registrou 6.656 votos totais e definiu a nova gestão da autarquia para o mandato que abrangerá o triênio de 2027 a 2029.

Representação federal

A vitória da chapa garantiu a maioria no plenário estadual e também elegeu os representantes do Paraná para o Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR).

Os cargos federais serão ocupados pela professora Mirna Cortopassi Lobo e pelo arquiteto Luiz Claudio Bravim. A comissão eleitoral emitirá a homologação final em breve, definindo a proporcionalidade exata. Na apuração, foram contabilizados 514 votos brancos e 395 nulos.

Perfil dos eleitos

A chapa eleita pautou a campanha na necessidade de aproximar o Conselho da rotina dos escritórios de arquitetura e do exercício real da profissão. Entre os compromissos assumidos estão a valorização da categoria e uma maior participação do órgão nas discussões sobre planejamento urbano e políticas públicas no estado. A posse da nova diretoria ocorrerá em janeiro de 2027.

Eduardo Bini é fundador do escritório Casa de Projetos e ex-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil no Paraná (IAB/PR). Priscilla Muller atua no setor desde 1998, possui formação internacional e comanda seu próprio escritório na capital paranaense desde 2008.

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