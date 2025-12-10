Edital para Palcos Sunset do Verão Maior Paraná divulga resultado provisório

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria da Cultura do Paraná e o PalcoParaná divulgaram nesta quarta-feira (10) o resultado provisório da Análise de Mérito do edital que selecionará artistas paranaenses para os Palcos Sunset do Verão Maior Paraná 2026. O período de recursos está aberto até 12 de dezembro, com análise prevista para os dias 17 e 19. O resultado final será publicado no Diário Oficial em 22 de dezembro.

Os Palcos Sunset apresentarão gratuitamente 52 shows de artistas paranaenses de diversos gêneros musicais. As estruturas serão instaladas em Caiobá, Guaratuba e Shangri-lá, no Litoral, além de Porto Rico e Porto São José, em São Pedro do Paraná, no Noroeste. As apresentações acontecerão entre 2 e 31 de janeiro de 2026.

Os artistas selecionados receberão cachês divididos em cinco categorias, variando de R$ 6 mil para artistas solo locais até R$ 45 mil para grupos musicais e bandas de qualquer parte do Paraná. Na última temporada, 49 apresentações nos Palcos Sunset reuniram mais de 43 mil pessoas.

Além dos Palcos Sunset, o Verão Maior Paraná 2025/26 contará com shows de artistas nacionais e internacionais em Matinhos e Pontal do Paraná, incluindo nomes como Alok, Ana Castela, Zé Neto e Cristiano, e as bandas Gipsy Kings by Andre Reyes (França) e Inner Circle (Jamaica).