Duplicação do Contorno Sul de Maringá avança com convênio de R$ 450 milhões

O Governo do Paraná e a Prefeitura de Maringá formalizaram nesta quarta-feira (10) o convênio que garante a execução da nova etapa do projeto de duplicação do Contorno Sul. Com o documento assinado, o município está autorizado a iniciar o processo licitatório da obra, que receberá investimento de R$ 450 milhões do Estado. Trata-se do maior aporte estadual já destinado para uma intervenção de infraestrutura urbana na região Noroeste.

A iniciativa contempla quase 12 quilômetros de extensão e prevê uma transformação completa do corredor, que hoje reúne tráfego metropolitano, deslocamentos urbanos e circulação de veículos pesados. O projeto inclui pavimento rígido em concreto, 17 viadutos, passarelas, uma ponte, vias marginais e ciclovias. Todo o andamento será acompanhado tecnicamente pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

O Contorno Sul é uma das principais rotas de ligação entre Maringá e cidades vizinhas, além de servir como alternativa para motoristas que seguem para outras regiões. O trecho registra congestionamentos diários, sobretudo na rotatória de acesso à BR-376, ponto onde também há recorrência de acidentes envolvendo caminhões.

A obra garantirá a duplicação integral entre a BR-376 e a PR-317. Na área mais crítica, a atual rotatória dará lugar a um conjunto de novas estruturas, incluindo um viaduto duplo e outras quatro obras de arte especiais. A reconfiguração permitirá separar o fluxo de longa distância do tráfego urbano, reduzindo conflitos e ampliando a segurança.

No segmento principal, será aplicado pavimento em concreto pelo método whitetopping, técnica na qual o asfalto existente é reaproveitado como base para a nova camada rígida. As vias marginais, acessos e alças de ligação utilizarão pavimento flexível, garantindo melhor integração com o tráfego urbano.

Com a formalização do convênio, o município poderá avançar com as etapas de audiência pública, ajustes técnicos e licitação. A expectativa é que as obras sejam iniciadas em 2026, trazendo melhorias significativas para a mobilidade e segurança da região.