Duplicação da PRC-466 entre Guarapuava e Palmeirinha atinge 87% de execução

A obra de duplicação em concreto da PRC-466, entre Guarapuava e o distrito de Palmeirinha, no Centro-Sul do Paraná, alcançou 87% de execução, conforme informado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). O investimento total é de R$ 139.785.485,97 para um trecho de 11,52 quilômetros.

A nova pista de concreto já chegou ao perímetro urbano de Guarapuava, tendo iniciado próximo ao distrito de Palmeirinha. Em breve, o tráfego local será desviado para essa nova pista, permitindo a restauração da pista existente. Será utilizada a técnica whitetopping, que aproveita o pavimento asfáltico como base para uma nova pista de pavimento rígido de concreto.

Além da duplicação e restauração do pavimento, a obra inclui a implantação de novo sistema de drenagem, sinalização horizontal e vertical, iluminação viária, paisagismo e serviços complementares. Uma segunda ponte sobre o Rio Coutinho também foi construída como parte do projeto. A previsão é que a obra seja finalizada até o final de fevereiro.

Na região, outras duas obras semelhantes de duplicação e restauração em concreto estão em andamento na PRC-466, ligando Pitanga a Turvo e Turvo a Palmeirinha. O investimento nesses trechos adicionais chega a R$ 807 milhões, abrangendo mais de 72,52 quilômetros da rodovia.

Adicionalmente, foi anunciada a realização de obras de implantação de trincheira de acesso ao novo Parque Industrial de Guarapuava e uma marginal de acesso ao Distrito Atalaia, ambas no trecho em duplicação. Essas obras serão executadas pela prefeitura de Guarapuava, por meio de convênio com o Governo do Estado.