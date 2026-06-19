Duplicação da PR-151 bloqueia entrada de Ponta Grossa e provoca retenções na BR-376

As rodovias federais e estaduais do Paraná registram aumento no fluxo de veículos nesta sexta-feira (19/06/2026), impulsionado pelas viagens de fim de semana e pelo movimento de cargas nos principais corredores logísticos do estado. Além do tráfego mais intenso, obras de duplicação e manutenção seguem exigindo atenção dos motoristas em diferentes regiões.

Situação das Rodovias Federais (BRs)

BR-376

Entrada de Ponta Grossa

A principal entrada de Ponta Grossa segue com bloqueio parcial em razão das obras de duplicação da PR-151. O trânsito opera com desvios sinalizados, o que provoca retenções e redução na velocidade dos veículos que passam pela região.

A recomendação é que os motoristas programem a viagem com antecedência e redobrem a atenção à sinalização implantada no trecho.

Serra do Mar (Ligação Paraná–Santa Catarina)

O fluxo é considerado intenso nesta sexta-feira, mas sem registros de acidentes graves ou bloqueios totais no lado paranaense da rodovia.

Motoristas que seguem em direção a Santa Catarina devem ficar atentos aos reflexos de lentidão registrados na BR-101, na região de Garuva, onde interdições de pista afetam a fluidez do tráfego e podem impactar quem cruza a divisa estadual.

BR-277

Sentido Litoral e Curitiba

A BR-277 apresenta tráfego carregado, especialmente no período da tarde e início da noite, quando aumenta o número de veículos em direção ao Litoral e também no retorno para Curitiba.

A recente liberação dos primeiros trechos das novas terceiras faixas na Região Metropolitana de Curitiba contribui para melhorar a fluidez em alguns pontos. Mesmo assim, os motoristas ainda encontram lentidão em segmentos tradicionais da Serra do Mar, principalmente nos horários de maior movimento.

Sentido Interior

No trecho da Serra da Esperança, entre Prudentópolis e Guarapuava, o trânsito segue mais lento devido aos trabalhos de manutenção realizados na pista.

As intervenções exigem redução de velocidade e atenção redobrada dos condutores, especialmente em áreas com presença de equipes operacionais e sinalização temporária.

Situação das Rodovias Estaduais (PRs)

PR-407 e PR-508

As rodovias que dão acesso ao Litoral do Paraná registram movimento acima da média para o horário. O fluxo permanece constante e há pequenas retenções nos principais entroncamentos que conectam as estradas aos balneários da região.

A expectativa é de aumento gradual do volume de veículos ao longo do dia.

Interior do Estado

Nas demais rodovias estaduais, o trânsito segue dentro da normalidade. Os principais eixos viários administrados pelas novas concessionárias operam sem registros de ocorrências de grande impacto nesta manhã.

O monitoramento e atendimento das rodovias estaduais paranaenses são realizados pelo Centro de Operações Integradas do DER-PR, responsável pelo acompanhamento das condições de tráfego em diferentes regiões do estado.