Duplicação da BR-277 entre Palmeira e Irati será iniciada nesta terça

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
15/12/25

O início das obras de duplicação de 27,5 quilômetros da BR-277 entre Palmeira e Irati será anunciado nesta terça-feira (16), às 15h, em evento na via marginal da rodovia em Irati. O projeto inclui a construção de vias marginais, interseções em desnível, retornos e obras de arte especiais.

A BR-277 é um importante eixo logístico do Paraná, conectando o Interior ao Litoral e facilitando o escoamento da produção para o Porto de Paranaguá. As obras serão executadas pela concessionária Via Araucária, responsável pelo trecho.

Esta é a quarta grande obra da concessionária nas rodovias sob sua responsabilidade, dentro do pacote de investimentos previsto na nova concessão. Outras obras em andamento incluem as duplicações do Contorno Norte e Sul de Curitiba e da PR-423, entre Araucária e Campo Largo.

O projeto se conecta ao anúncio recente da construção de novas faixas da BR-277 entre Curitiba e São José dos Pinhais, em direção à Serra do Mar, visando melhorar o fluxo de veículos na região.

