Duplicação da BR-277 em Palmeira e Irati começa com investimento de R$ 230 milhões

As obras de duplicação de 27,5 km da BR-277 nos municípios de Palmeira e Irati, no Paraná, tiveram início nesta terça-feira (16). O investimento de R$ 230 milhões será realizado pela Via Araucária, concessionária responsável pelo Lote 1 das novas concessões rodoviárias do estado.

A duplicação será dividida em dois trechos: 10,4 km em Palmeira, entre os quilômetros 164 e 175, e 17,1 km em Irati, do km 249 ao 266. Além das novas pistas, o projeto inclui a construção de viadutos, ponte e vias marginais para melhorar a segurança e fluidez do tráfego.

As equipes já iniciaram os trabalhos de supressão vegetal, drenagem e terraplenagem. A previsão é que as obras sejam concluídas em fevereiro de 2027, conforme cronograma da concessionária.

A BR-277 é um importante corredor logístico que liga o oeste do Paraná e a Tríplice Fronteira ao Porto de Paranaguá. A duplicação visa atender a uma antiga demanda do setor produtivo por melhorias na infraestrutura da rodovia.

O projeto também prevê a construção do primeiro Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros em trecho concedido no Paraná. A estrutura ficará no km 261 em Irati, oferecendo 52 vagas gratuitas e infraestrutura de apoio aos motoristas.