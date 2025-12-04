Drones revolucionam ensino em colégios agrícolas do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A rede estadual de educação do Paraná está utilizando 39 drones em colégios agrícolas para ensinar alunos sobre operação e pilotagem desses equipamentos, essenciais no setor agropecuário moderno. Dez drones específicos para pulverização foram distribuídos entre colégios em diferentes cidades, com sete adquiridos pela Secretaria de Estado da Educação em 2025, num investimento de mais de R$ 850 mil.

Seguindo as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), apenas professores ou estudantes maiores de idade com treinamento adequado podem pilotar os drones de pulverização. No entanto, todos os alunos têm acesso a aulas teóricas e práticas sobre o manejo desses equipamentos nas Unidades Didático-Produtivas das escolas.

Desde 2023, os 29 colégios agrícolas do estado também contam com drones de filmagem para mapeamento de áreas produtivas, obtidos através de parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Esses dispositivos podem ser operados por todos os professores e estudantes.

Impacto na formação dos estudantes

O uso de drones está integrado aos componentes curriculares de Agricultura de Precisão e Produção Vegetal nos cursos técnicos em Agropecuária e Agricultura. No Centro Estadual de Educação Profissional Assis Brasil, em Clevelândia, 100% da pulverização na fazenda-escola é realizada com drone, demonstrando benefícios como ausência de amassamento na lavoura e maior uniformidade na aplicação de defensivos agrícolas.

Mateus Alves Brasil, estudante de 19 anos, destaca como os drones ampliaram sua visão sobre o trabalho no campo, influenciando seus planos de carreira na área de agricultura de precisão. Ele enfatiza que o ensino prático e o contato com tecnologias atuais são diferenciais importantes da Educação Profissional oferecida nos colégios agrícolas.

Atualmente, o Governo do Estado mantém 29 colégios agrícolas, atendendo cerca de 7,5 mil estudantes em diversas regiões do Paraná. Essas instituições oferecem formação técnica aliada à educação básica, preparando os alunos para os desafios do agronegócio moderno e contribuindo para o desenvolvimento do setor no estado.