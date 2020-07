Os estudantes universitários com vulnerabilidade social vão poder acompanhar as atividades remotas das instituições. Isso porque a Receita Federal doou 3.200 smartphones de apreensões de contrabando para as universidades estaduais do Paraná. Todos os aparelhos foram habilitados com pacote de dados 3G/4G e serão entregues para os alunos matriculados em cursos de graduação presencial.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Vestibular 2021: veja a data das provas nas universidades estaduais do Paraná

Os celulares foram distribuídos para seis instituições. A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) foi contemplada com 300 aparelhos, a Estadual do Paraná (Unespar) recebeu 1.200, a de Maringá (UEM) recebeu 450 celulares, a do Oeste do Paraná (Unioeste) recebeu 80, a Estadual do Norte do Paraná (UENP) recebeu 901 aparelhos e a do Centro-Oeste (Unicentro) recebeu 300 celulares.

De acordo com o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, os smartphones vão assegurar que os estudantes não percam o ano letivo. “Esse desafio tem sido assumido com responsabilidade pelas nossas instituições. A parceria com a Receita Federal é extremamente relevante nesse processo de inclusão digital”, ressalta.

Para o auditor fiscal da Receita Federal, Reinaldo Cesar Moscato, a doação dos aparelhos eletrônicos para as universidades surgiu de uma demanda do Governo do Estado. Os aparelhos vão facilitar a inclusão dos estudantes às atividades remotas das instituições, “principalmente para os alunos mais carentes, que não têm condições de adquirir os equipamentos necessários para as atividades remotas”, destacou.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.