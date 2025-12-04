Dia do Perito destaca importância da perícia criminal para a justiça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quinta-feira (4), celebra-se o Dia do Perito, destacando a relevância desses profissionais na elucidação de crimes e produção de provas confiáveis. Peritos criminais são responsáveis por análises de locais de crime, perícia digital e laboratorial, desempenhando um papel estratégico para o funcionamento do sistema de justiça e segurança pública.

A perícia criminal é obrigatória sempre que uma infração deixa vestígios. Os peritos analisam, identificam, coletam e processam esses vestígios, transformando-os em provas materiais que subsidiam procedimentos criminais. Esse trabalho aumenta as chances de se fazer justiça efetivamente, fortalecendo o combate à impunidade.

O exercício da perícia criminal exige domínio técnico, rigor metodológico e compromisso ético. Os profissionais lidam com cenas sensíveis, evidências frágeis e situações complexas, onde qualquer erro pode comprometer uma investigação inteira. Formação contínua, capacidade de análise crítica e equilíbrio emocional são competências indispensáveis para quem atua nessa área.

Além da atuação em locais de crime, os peritos desempenham papel decisivo na interpretação dos vestígios, transformando dados brutos em informações compreensíveis e tecnicamente embasadas para autoridades policiais, Ministério Público e Justiça. Cada laudo representa a síntese de métodos científicos, análises comparativas e verificações minuciosas, garantindo maior segurança às investigações.

O avanço tecnológico tem modernizado o trabalho pericial. Nos últimos cinco anos, foram investidos mais de R$ 70 milhões em equipamentos de ponta no Paraná, com destaque para as áreas de balística, genética, computação, toxicologia e química forense. Essa modernização ampliou o portfólio de exames, elevou a precisão das análises e permitiu uma atuação mais integrada com universidades e órgãos do sistema de justiça.

Recentemente, a Polícia Científica do Paraná realizou a maior nomeação de sua história, empossando 52 técnicos de perícia e 106 peritos oficiais. Com os novos servidores, o quadro da instituição ultrapassa 700 profissionais, garantindo maior agilidade, precisão e modernização nos trabalhos periciais em todo o Estado.