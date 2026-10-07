Amor gigante e saldo curto: paranaenses planejam comprar mais no Dia das Crianças, mas com um detalhe

O Dia das Crianças de 2026 promete movimentar mais os consumidores do Paraná. A intenção de comprar presentes chegou a 63,9%, um salto de 15,8 pontos percentuais em relação ao ano passado, quando o índice ficou em 48,1%. Outros 16,2% ainda estão na dúvida se vão às compras, enquanto 20% já decidiram que não vão presentear. Os dados foram publicados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) em parceria com o Sebrae/PR.

Mas, apesar de mais paranaenses planejarem colocar a mão no bolso, a ideia é gastar um pouco menos. O valor médio previsto por consumidor caiu de R$ 188,65 em 2025 para R$ 171,32 neste ano. A faixa de gasto mais citada é de R$ 101 a R$ 150, escolhida por 26,2% dos entrevistados, seguida de perto pelas compras de até R$ 100, com 25,6%.

Na hora de escolher o presente, os valores também variam bastante pelo Paraná. O Sul do estado aparece com a maior intenção de compra, chegando a 77% dos entrevistados. Depois vêm Curitiba (68,6%), Região Central (65,4%), Noroeste (64,7%), Oeste (62,9%), Norte (61,3%) e Leste (54,2%). Já quando o assunto é quanto cada consumidor pretende gastar, Curitiba lidera, com tíquete médio de R$ 188,35.

Paranaenses têm preferências de presentes e locais de compra

Os brinquedos continuam como a opção preferida no Paraná, citados por 60,3% das pessoas que pretendem comprar presentes. Roupas e calçados ocupam o segundo lugar (34,3%), seguidos por jogos educativos (27,2%), livros e afins (11%), eletroeletrônicos (7,1%) e passeios recreativos (5,3%).

A internet é o canal preferido para compra no Dia das Crianças, com 50,6% das citações. Lojas de rua do centro da cidade somam 34,4%, enquanto os shopping centers foram apontados por 24,8%. O comércio informal representa 15%, as lojas de bairro aparecem com 10,6% e os hipermercados somam 5,2%. Somadas, as lojas de centro e de bairro garantem ao comércio de rua a marca de 43,9% dos consumidores.

A maioria das aquisições deve ocorrer nos 15 dias anteriores à data, período citado por 74,4% dos compradores — com maior concentração na semana do evento (47,7%). Anteciparam as compras 15,8% dos entrevistados, enquanto 9,7% disseram que vão adquirir os itens no próprio Dia das Crianças.

Presente na mão sem dívida no cartão

O pagamento à vista é a escolha de 65,5% dos compradores, ante 45,7% que optam pelo parcelamento. O Pix lidera entre os meios de pagamento (31,8%), seguido por cartão de crédito parcelado (26,5%), cartão de débito (25,8%), cartão de crédito à vista no vencimento (24,7%) e dinheiro em espécie (13,4%).

A pesquisa prévia de preços é um hábito de 77,7% dos consumidores. Desses, 74,4% realizam a busca pela internet e 25,6% pesquisam presencialmente. Os fatores que mais influenciam a decisão do comprador são qualidade do produto (19,5%), promoções (17,3%), preço baixo (15%), custo-benefício (11,3%), preferência da criança (10,2%), atendimento (9,4%) e descontos (8%).

Perfil dos compradores e decisões

Pais e mães representam metade dos compradores (50%). Tios e tias respondem por 30,7% dos presentes, seguidos por avós (20,2%) e padrinhos ou madrinhas (14,7%). A maior parte das famílias prevê presentear mais de uma criança: 38,1% pretendem comprar para duas crianças, 25,1% para apenas uma, 16,3% para três, 11,8% para quatro e 8,8% para mais de quatro.

A escolha do presente é tomada exclusivamente pelos adultos em 67,7% dos casos, enquanto 22,1% compartilham a decisão com a criança e 10,2% deixam a escolha sob responsabilidade dos pequenos. Entre as pessoas que não vão às compras ou seguem indecisas, 56,6% alegaram não ter crianças para presentear e 22% apontaram problemas na situação financeira ou desemprego.