Detran-PR realiza leilão de 147 veículos em Umuarama no dia 16 de dezembro

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) promoverá um leilão de 147 veículos aptos a circular em via pública no dia 16 de dezembro em Umuarama, no Noroeste do estado. O evento acontecerá na sede do Serviço Social do Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), localizada na avenida Ângelo Moreira da Fonseca, 791 – Parque Danielle.

Os veículos leiloados incluem 102 motocicletas, 18 motonetas, uma caminhonete e 26 automóveis, todos recolhidos pela Polícia Militar e não retirados por seus proprietários dentro dos prazos legais. Entre os itens disponíveis, há uma motocicleta Yamaha/Factor com lance inicial de R$ 1,6 mil, um Onix a partir de R$ 11,6 mil, um Ford/Fiesta a partir de R$ 10,8 mil, e motocicletas Honda/CG com valores entre R$ 1 mil e R$ 5 mil.

Pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos, portadoras de CPF ou CNPJ e documento de identidade, poderão participar do leilão, conforme as regras descritas no Edital Leilão nº 003/2025 do Detran Paraná. Os interessados podem examinar os veículos nos locais onde se encontram, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, nos 10 dias que antecedem o leilão.

Para visitar os veículos, é necessário obter autorizações em um dos 17 endereços listados pelo Detran-PR, apresentando documento de identidade reconhecido por lei federal. As autorizações devem ser solicitadas em cidades como Campo Mourão, Maringá, Paranavaí, Umuarama, entre outras, respeitando as regras estabelecidas no edital.

O leilão representa uma oportunidade para adquirir veículos a preços potencialmente mais acessíveis, mas é importante que os interessados estejam cientes das condições de cada item e das responsabilidades envolvidas na compra de veículos em leilão.